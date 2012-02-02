Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 203

HerzfrequenzStaffel 11Folge 4vom 02.02.2012
43 Min.
Ab 12

Laura durchlebt eine emotionale Achterbahn: Zum einen ist sie erleichtert, dass Saskia nicht gezielt auf ihren Vater geschossen hat, sondern dass es ein Unfall war. Zum anderen ist sie tief erschüttert, dass Saskia nach Martins Absage so verzweifelt war, dass sie sich selbst das Leben nehmen wollte. Laura tröstet ihre Mutter und verteidigt sie vor den Beschuldigungen anderer. Durch ihre Fürsprache darf Saskia sogar an Martins Bett. Inzwischen aber hat sich Saskia wieder gefangen und will ihren Rachefeldzug gegen Conrad zu Ende bringen. Stefan lassen die Gedanken an Laura nicht los und er ist insgeheim erleichtert, dass die Hochzeit mit Daniel nicht stattgefunden hat.

