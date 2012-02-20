Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 16: Folge 215
Während Laura auf Abstand geht, um sich über ihre Gefühle zu Stefan klar zu werden, versucht Daniel, die Trennung souverän zu verkraften. Saskia hat schon längst die Presse über den Hochstapler Henning Bäumler, sowie den Zwischenfall in Conrads Rheuma-Studie informiert. Conrad spielt sie jedoch vor, dass sie darum bemüht ist, seine Studie und den Ruf der Klinik retten zu wollen. Shirley erklärt dem fassungslosen Bernheimer, dass sie Henning nicht auffliegen hat lassen, weil er der Sabotage von Conrads Rheuma-Studie auf der Spur war. Bernheimers Argumentation lässt aber auch in Shirley Zweifel aufkommen, die Henning bald darauf wieder zerstreuen kann: Shirley ist fassungslos, als Henning ihr in der U-Haft berichtet, dass er von Saskia bezüglich der Sabotage schwer belastet wird.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick