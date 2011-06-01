Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 41

HerzfrequenzStaffel 3Folge 1vom 01.06.2011
Folge 41

Folge 41Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 1: Folge 41

42 Min.Folge vom 01.06.2011Ab 12

Marie weicht einem Gespräch mit ihren Freundinnen ungewöhnlich impulsiv aus. Am nächsten Morgen verpasst sie einen Noteinsatz und wird von Johanna zu mehr Professionalität aufgefordert. Bei dem Notfall handelt es sich wieder um Kathi Breitner, die Marie erneut mit Markus zusammen behandeln muss. Aufopfernd kümmert sich Marie um ihre Patientin. Emotional mitgenommen von den Ereignissen und aufgewühlt durch die eigenen Erinnerungen findet Marie Trost bei Stefan, wodurch Markus’ Eifersucht entfacht wird. Stefan und Bernheimer übernehmen gemeinsam die Operation des Profiskifahrers Anton Sternleitner.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen