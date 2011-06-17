Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 51

HerzfrequenzStaffel 3Folge 11vom 17.06.2011
Folge 51

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 11: Folge 51

42 Min.Folge vom 17.06.2011Ab 12

Markus übermannt die Eifersucht, als er erneut mitbekommt, wie gut sich Marie und Stefan verstehen. Zunächst kann Stefan ihm den Wind aus den Segeln nehmen. Doch als er zusammen mit Marie nach den Ursachen für die Beschwerden von Sarah Steinerts Sohn Paul forscht, fordert Markus von Marie, dass sie sich zu ihm bekennt. Johanna möchte nun selbst herausfinden, ob Sarah Steinert mit der Betreuung ihres Kindes überfordert ist oder ob die Maßnahmen des Jugendamtes überzogen sind. Dabei macht sie eine unglaubliche Entdeckung. Oberschwester Ursula ist schockiert, als sie feststellt, dass ihre Kräuterwiese dem Erdboden gleich gemacht wurde.

