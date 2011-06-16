Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 10: Folge 50
43 Min.Folge vom 16.06.2011Ab 12
In letzter Sekunde findet Marie Sarah Steinert und ihren Säugling Paul im Bootshaus. Zwar kann sie durch ihre Erstversorgung das Leben des Babys retten, doch Johanna muss ihre Beurlaubung weiter aufrecht erhalten. Unterdessen schürt Isabelle Markus’ Eifersucht auf das gute Verhältnis zwischen Marie und Stefan. Oberschwester Ursula kuriert Mesuts Kopfschmerzen mit einem ihrer Kräutertees. Als Verwaltungsdirektor Ralf Borowski davon Wind bekommt, dass sie die Tees auch an Patienten weitergibt, gerät die Oberschwester plötzlich in Erklärungsnot.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Herzflimmern – Die Klinik am See
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises