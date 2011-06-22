Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 54

Herzfrequenz
Staffel 3
Folge 14
vom 22.06.2011
42 Min.
Folge vom 22.06.2011
Ab 12

Marie will, nachdem sie und Stefan sich geküsst haben, am liebsten so schnell wie möglich zur Tagesordnung übergehen. Deshalb verlässt sie die Mädels-WG und zieht wieder bei Markus ein. Allerdings fällt es Stefan nicht ganz so leicht, den Vorfall zu vergessen. Unterdessen sind die Ärzte weiter um Julia Berger bemüht. Doch ohne eine Spenderleber sind sie machtlos. Eine Leberersatztherapie, mit der sie wertvolle Zeit für das junge Mädchen gewinnen könnten, ist momentan genauso wenig möglich, denn in ganz Europa gibt es nur zwei entsprechende Geräte und entsprechend lange Wartelisten. Karen will sich mit Mesut nach einer Wohnung umsehen.

