Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 46

Staffel 3 Folge 6 vom 09.06.2011
Folge 46

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 6: Folge 46

43 Min. Ab 12

Marie behält die alleinerziehende, 17-jährige Sarah Steinert und ihren wenige Monate alten Sohn Paul trotz Markus' Anweisung, die beiden zu entlassen, im Krankenhaus. Marie will verhindern, dass Frau Riester vom Jugendamt Sarah das Kind wegnimmt und an Pflegeeltern übergibt. Doch Frau Riester gibt nicht so schnell auf und schaltet Johanna ein. Als Marie sich vor Johanna erklären muss und ihr die medizinischen Gründe für ihr Handeln fehlen, bekommt sie unerwartete Hilfe von Markus. Da konfrontiert Frau Riester Marie mit einem unglaublichen Verdacht. Vicky ist mehr und mehr davon überzeugt, dass ihr Vater eine jüngere Geliebte hat.

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

