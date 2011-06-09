Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 6: Folge 46
43 Min.Folge vom 09.06.2011Ab 12
Marie behält die alleinerziehende, 17-jährige Sarah Steinert und ihren wenige Monate alten Sohn Paul trotz Markus' Anweisung, die beiden zu entlassen, im Krankenhaus. Marie will verhindern, dass Frau Riester vom Jugendamt Sarah das Kind wegnimmt und an Pflegeeltern übergibt. Doch Frau Riester gibt nicht so schnell auf und schaltet Johanna ein. Als Marie sich vor Johanna erklären muss und ihr die medizinischen Gründe für ihr Handeln fehlen, bekommt sie unerwartete Hilfe von Markus. Da konfrontiert Frau Riester Marie mit einem unglaublichen Verdacht. Vicky ist mehr und mehr davon überzeugt, dass ihr Vater eine jüngere Geliebte hat.
Herzflimmern – Die Klinik am See
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises