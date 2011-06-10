Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 7: Folge 47
43 Min.Folge vom 10.06.2011Ab 12
Marie weiß nicht, wem sie glauben soll: Hannelore Riester vom Jugendamt, die ihr erklärt, dass Sarah nur versucht, die Assistenzärztin zu manipulieren. Oder der jungen Sarah, die fürchtet, das Jugendamt wolle ihr ihren Sohn wegnehmen. Marie beginnt, an ihrer eigenen Menschenkenntnis und Objektivität zu zweifeln. Als Markus sie erneut dazu überreden will, ihr Bauchgefühl auszuschalten und nach den Vorschriften zu handeln, verliert Marie die Beherrschung. Zu allem Überfluss entdeckt sie kurz darauf, dass Sarah mit dem Kind heimlich aus der Klinik geflohen ist. Vicky und Max sind Bernheimer und seiner angeblichen Geliebten auf der Spur.
Genre:Soap, Drama, Medizin
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises