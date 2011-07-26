Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 10: Folge 68
43 Min.Folge vom 26.07.2011Ab 12
Markus arbeitet ehrgeizig daran, seine Hand wieder vollständig zu bewegen. Währenddessen bemüht sich Marie darum, sein Vertrauen zurück zu erlangen. Doch kann Markus ihr den Vertrauensbruch verzeihen? Antonio und Stella erfahren, dass wegen der künstlichen Befruchtung enorme Kosten auf sie zukommen, denn für die Krankenkasse ist Stella schon zu alt, um ein Kind zu bekommen. Die beiden zweifeln daran, ob sie das alles wirklich durchziehen sollen. Die allein erziehende Carola Brunneck, eine Bekannte von Oberschwester Ursula aus der Kirchengemeinde, wird mit starken Schmerzen in der Hüfte eingeliefert.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Herzflimmern – Die Klinik am See
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises