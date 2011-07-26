Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 68

HerzfrequenzStaffel 4Folge 10vom 26.07.2011
Folge 68

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 10: Folge 68

43 Min.Folge vom 26.07.2011Ab 12

Markus arbeitet ehrgeizig daran, seine Hand wieder vollständig zu bewegen. Währenddessen bemüht sich Marie darum, sein Vertrauen zurück zu erlangen. Doch kann Markus ihr den Vertrauensbruch verzeihen? Antonio und Stella erfahren, dass wegen der künstlichen Befruchtung enorme Kosten auf sie zukommen, denn für die Krankenkasse ist Stella schon zu alt, um ein Kind zu bekommen. Die beiden zweifeln daran, ob sie das alles wirklich durchziehen sollen. Die allein erziehende Carola Brunneck, eine Bekannte von Oberschwester Ursula aus der Kirchengemeinde, wird mit starken Schmerzen in der Hüfte eingeliefert.

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

