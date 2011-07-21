Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 66

HerzfrequenzStaffel 4Folge 8vom 21.07.2011
Folge 66

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 8: Folge 66

42 Min.Folge vom 21.07.2011Ab 12

Henriette holt sich einen erneuten Rüffel von Bernheimer, als sie ihm über neue Symptome bei dem Zimmermann Michi Wanning berichten will. Sie beschließt kurzerhand, selbst eine Diagnose zu stellen und wird dabei von Shirley unterstützt. Nachdem Stella und Antonio sich ausgesprochen haben, besorgt sich Stella bei Johanna Informationen über eine künstliche Befruchtung. Sie ist fest entschlossen, die möglichen Risiken in Kauf zu nehmen, während Antonio allerdings erste Zweifel kommen. Johanna will nicht glauben, dass Marie und Stefan eine Affäre haben.

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

