HerzfrequenzStaffel 4Folge 6vom 18.07.2011
43 Min.Folge vom 18.07.2011Ab 12

Lucas trommelt ein paar Freunde zusammen, die mit ihm und Alois in der Seeklinik mithelfen sollen. Die Oberschwester ist zunächst überrascht, teilt dann die jungen Helfer kurzerhand ein. Borowski sieht die Arbeit der jugendlichen Helfer mit Argwohn und versucht die Aktion im Keim zu ersticken. Doch er hat die Rechnung ohne Johanna gemacht. Durch einen Zufall und ihr beherztes Eingreifen, kann Henriette Andreas Kling vor Schlimmerem bewahren. Allerdings hat Bernheimer keine erfreulichen Neuigkeiten für das junge Glück. Johanna teilt Antonio und Stella die Ergebnisse der Fruchtbarkeitsuntersuchung mit.

Herzfrequenz
