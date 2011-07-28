Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 70

HerzfrequenzStaffel 4Folge 12vom 28.07.2011
Folge 70

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 12: Folge 70

43 Min.Folge vom 28.07.2011Ab 12

Markus gelingt es, das Zittern seiner Hand vor Marie und Johanna zu verbergen. Er tritt wieder seinen Dienst in der Seeklinik an und übernimmt gleich eine Nachtschicht. Bei einer Not-OP, die er durchführen muss, beginnt seine Hand zu zittern. Der junge Mukoviszidose Patient Tobias Brandel ist auf dem Weg in den Urlaub am Flughafen zusammengebrochen und von seiner Freundin Laura in die Seeklinik gebracht worden. Karen und Henriette wundern sich über Mesuts Nervosität vor dem Besuch seines Vaters aus der Türkei. Da gesteht er ihnen, dass er seiner ganzen Familie seit Jahren vorgaukelt, Arzt und nicht Pfleger zu sein.

