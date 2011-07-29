Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 71

Herzfrequenz
Staffel 4
Folge 13
vom 29.07.2011
43 Min.
Folge vom 29.07.2011
Ab 12

Marie muss die Not-OP für Markus durchführen, der sich aufgrund des Zitterns seiner Hand dazu nicht in der Lage sieht. Als Bernheimer und Johanna am nächsten Tag davon Wind bekommen, stellen sie ihn zur Rede. Doch Markus verschweigt den wahren Grund für seinen Ausfall. Stefan macht Isabelle klar, dass er endgültig einen Schlussstrich unter ihre Beziehung ziehen will und die Scheidung einreichen wird. Scheinbar gelassen nimmt Isabelle die Ankündigung hin. Dabei entwickelt sie bereits eine Idee, wie sie Stefan doch noch für sich gewinnen kann.

