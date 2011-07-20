Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 7: Folge 65
43 Min.Folge vom 20.07.2011Ab 12
Antonio macht die Diagnose bezüglich seiner Fruchtbarkeit schwer zu schaffen. Immer mehr zieht er sich von Stella zurück. Diese holt sich Rat bei Johanna. Auch Markus zeigt seiner Frau die kalte Schulter. Er will sich weder von Marie noch von Stefan helfen lassen, zu sehr nagt die Eifersucht an ihm. Über Karen und Henriette versucht er herauszufinden, ob Marie ihn mit Stefan betrügt. Ein dummer Spruch von Bernheimer, bezüglich ihrer Wirkung auf Männer, zieht Henriette ziemlich runter. Als er auch noch ihre berufliche Kompetenz in Frage stellt, ist ihr Ehrgeiz geweckt.
