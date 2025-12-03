Staffel 10Folge 1vom 03.12.2025
Highway Patrol
Folge 1: Folge 1
21 Min.Ab 12
Die Beamten wollen ein Fahrzeug mit gestohlenem Kennzeichen kontrollieren. Doch der Fahrer gibt plötzlich Vollgas. Es kommt zu einer Verfolgungsjagd und der Flüchtige rast beinahe in einen Linienbus. Fast wäre es zu einem schweren Unfall gekommen.
