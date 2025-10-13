Staffel 10Folge 10vom 13.10.2025
Highway Patrol
Folge 10: Folge 10
21 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12
Ein Mann hat eine Menge leerer Bierdosen in seinem Auto. Ein Alkoholtest soll zeigen, ob er betrunken gefahren ist. Auf dem Freeway hat sich unterdessen ein Unfall ereignet. Ein tonnenschwerer Laster hat einige Leitplanken zerstört und ist umgekippt.
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sport1