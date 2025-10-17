Staffel 10Folge 9vom 17.10.2025
Folge 9Jetzt kostenlos streamen
Highway Patrol
Folge 9: Folge 9
21 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Auf dem Parkplatz vor einer Spielothek entdecken die Beamten ein Fahrzeug mit gestohlenen Kennzeichen. Auf dem Beifahrersitz wartet eine Frau. Als ihr männlicher Begleiter die Ordnungshüter bemerkt, will er zu Fuß die Flucht ergreifen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Highway Patrol
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sport1