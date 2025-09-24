Zum Inhalt springenBarrierefrei
Highway Patrol

Sport1Staffel 10Folge 8vom 24.09.2025
Folge 8: Folge 8

21 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 12

Vor allem junge männliche Autofahrer stellen eine Risikogruppe im australischen Straßenverkehr dar. Doch die Beamten der Victoria Police sind immer möglichst schnell zur Stelle. Ein alkoholisierter Fahrer bringt seine eigene Familie in Gefahr.

