Staffel 10 Folge 8 vom 24.09.2025
Highway Patrol
Folge 8: Folge 8
21 Min. Ab 12
Vor allem junge männliche Autofahrer stellen eine Risikogruppe im australischen Straßenverkehr dar. Doch die Beamten der Victoria Police sind immer möglichst schnell zur Stelle. Ein alkoholisierter Fahrer bringt seine eigene Familie in Gefahr.
Highway Patrol
Genre:Dokumentation, Krimi
12
