Staffel 10Folge 3vom 04.12.2025
Highway Patrol
Folge 3: Folge 3
21 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Ein aufmüpfiger Autofahrer fährt in einem tiefergelegten Fahrzeug umher. Das Auto wird wohl bald den Geist aufgeben. Außerdem verfolgen die beiden Polizeibeamten Paul Holtzinger und Scott Chalmers einen akrobatischen Biker.
Highway Patrol
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sport1