Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Highway Patrol

Sport1Staffel 10Folge 3vom 04.12.2025
Folge 3

Folge 3Jetzt kostenlos streamen

Highway Patrol

Folge 3: Folge 3

21 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

Ein aufmüpfiger Autofahrer fährt in einem tiefergelegten Fahrzeug umher. Das Auto wird wohl bald den Geist aufgeben. Außerdem verfolgen die beiden Polizeibeamten Paul Holtzinger und Scott Chalmers einen akrobatischen Biker.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Highway Patrol
Sport1

Highway Patrol

Alle 2 Staffeln und Folgen