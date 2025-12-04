Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sport1Staffel 10Folge 2vom 04.12.2025
Officer Rob Jones und sein Kollege Rod Hudson halten einen Mann an, der mit einem selbstgebastelten Autokennzeichen herumfährt. Der Fahrer ist leicht verwirrt und uneinsichtig. Seine echten Nummernschilder wurden ihm gestohlen.

