Staffel 10Folge 2vom 04.12.2025
Folge 2
Highway Patrol
Folge 2: Folge 2
21 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Officer Rob Jones und sein Kollege Rod Hudson halten einen Mann an, der mit einem selbstgebastelten Autokennzeichen herumfährt. Der Fahrer ist leicht verwirrt und uneinsichtig. Seine echten Nummernschilder wurden ihm gestohlen.
Highway Patrol
