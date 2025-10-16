Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 16.10.2025: Der Katzen-Keller
44 Min.Folge vom 16.10.2025
Lyndsay und Leslie nehmen sich ein Haus aus den 60er-Jahren vor, das kaum Käufer anzieht. Mit geschmolzenen Fliesen, merkwürdigen Flecken und einer winzigen Dusche schreckt es Interessent:innen bisher ab. Die Zwillinge wollen daraus ein organisches, modernes Meisterwerk machen – doch ob es sich danach besser verkauft, bleibt erstmal offen.
