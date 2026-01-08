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Hilfe, keiner kauft mein Haus!

Ein Ort der Stille

HGTVFolge vom 08.01.2026
Ein Ort der Stille

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Hilfe, keiner kauft mein Haus!

Folge vom 08.01.2026: Ein Ort der Stille

44 Min.Folge vom 08.01.2026

Nach Monaten ohne Käufer begegnen Lyndsay und Leslie einem Haus, das von Wasserschäden und Rohrproblemen geprägt ist. Die beiden lösen die größten Hindernisse, öffnen den beengten Eingangsbereich und verwandeln den verbauten Außenbereich in einen ruhigen Ort, der sich plötzlich richtig anfühlt.

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