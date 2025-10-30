Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 30.10.2025: Multitalente am Werk
44 Min.Folge vom 30.10.2025
Lyndsay und Leslie reisen in ihre Heimatstadt Mukilteo, um einem pensionierten Marinekommandanten und seiner Frau zu helfen. Das Haus steckt voller Herausforderungen – von einem versunkenen Wohnzimmer über eine beengte Küche bis hin zu einem Waschbecken mitten im Schlafzimmer. Mit Kreativität und harter Arbeit wollen die Zwillinge das Potenzial des Hauses freilegen und es endlich verkaufsfähig machen.
