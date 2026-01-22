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Hilfe, keiner kauft mein Haus!

Das Gartenhaus

HGTVFolge vom 22.01.2026
Das Gartenhaus

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Hilfe, keiner kauft mein Haus!

Folge vom 22.01.2026: Das Gartenhaus

45 Min.Folge vom 22.01.2026

Lyndsay und Leslie renovieren ein kleines Grundstück mit zwei Häusern und müssen jedem Teil eine eigene Identität geben. Ein teures Sanitärproblem bringt das Budget an seine Grenzen, während gleichzeitig eine ungewöhnliche Bitte aufkommt: Die beiden sollen den ersten Pitch bei einem Baseballspiel übernehmen. Mit Humor und guter Planung schaffen sie beides.

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