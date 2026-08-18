ROBIN SCHMIDT – Journalismus zwischen LeidenschaftJetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 120: ROBIN SCHMIDT – Journalismus zwischen Leidenschaft
Damals noch Azubi bei McDonald's, heute als freiberuflicher Multimedia-Journalist unterwegs, um exklusive Homestory-Talks mit Hip-Hop-Legenden zu führen! Robin Schmidt hat den klassischen Weg in den Journalismus einfach ignoriert und sich stattdessen von der Systemgastronomie in die Redaktionen von n-tv und RTL hochgearbeitet. In dieser Folge erfahrt ihr, wieso er mit “ROBINS HOOD“ sein eigenes Video-Interviewformat gestartet hat. Es geht darum: Wie ihr eigene Formate ohne großes Budget an den Start bekommt. Warum das Setting eines Interviews einen entscheidenden Unterschied für die Tiefe des Gesprächs macht. Wie ihr mit Rückschlägen und beruflichem „Ghosting“ umgeht. Robin Schmidt bringt jahrelange Erfahrung von Stationen wie Hiphop.de und laut.de mit. Er gewährt uns einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen. Julia erfährt, ob er manchmal bei einem Gespräch mit Rapper*innen auch mal an seine Grenzen gerät, welche Kritik ihn erreicht und sie sprechen über die Herausforderung als Freiberufler zwischen Herzensprojekt und „cash cows“ zu balancieren. Taucht ein in eine Geschichte über Ausdauer, die Liebe zur Hip-Hop-Kultur und das Handwerk eines modernen Journalisten. HIP HOP LEBT mit Julia Gröschel erscheint jeden Mittwoch mit einer neuen Episode.
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