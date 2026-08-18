Miriam Davoudvandi – Armut, Rap & Mental Health |Jetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 138: Miriam Davoudvandi – Armut, Rap & Mental Health |
Miriam Davoudvandi ist sowas wie die Mental-Health-Expertin im Deutschrap, gepaart mit einer ordentlichen Schippe Feminismus und Popkultur-Knowledge. Sie ist Journalistin, Autorin, Podcasterin, Moderatorin, war lange unter ihrem alias “cashmiri” als DJ unterwegs und bis zum Ende des splash! mag 2019 die einzige weibliche Chefredakteurin eines Hip-Hop-Mediums. Jetzt hat sie mit “Das können wir uns nicht leisten” ein Buch über Armut geschrieben und sich mit Podcast-Host Julia über Folgendes unterhalten: - Was fuckt sie im Internet so richtig ab - Ob sie eigentlich – gerade während der Entstehung des Buches – selbst zur Therapie gegangen ist - Wie ist es als Frau in der Hip-Hop-Bubble vor und hinter der Kamera (Spoiler: anstrengend!) - Wie schwer war es, mit ihren Eltern über traumatische Erlebnisse zu sprechen - Welche Geschichten hat sie bewusst weggelassen - Wie wurde sie ohne große Berufserfahrung Chefredakteurin - Wieso sollte man Armut immer in Relation sehen und wieso journalen und meditieren eben nicht die nächstbeste einfache Lösung für mentale Probleme ist …und ohne welchen Hip-Hop-Moment es das Buch vielleicht nie gegeben hätte. Abonniert den Podcast in eurer Podcast-App und hinterlasst uns gerne eine Bewertung oder einen Kommentar, um keine Folge mehr zu verpassen!
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