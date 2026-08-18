Die splash! Debatte – mit Alex BarbianJetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 156: Die splash! Debatte – mit Alex Barbian
Fortschreitende Kommerzialisierung, steigende Preise, Verwässerung der Hip-Hop-Kultur, fragwürdige Bookingentscheidungen, zu wenig FLINTA* im Line-Up und keine wirkliche Repräsentanz der sogenannten “Szene”, sondern nur jungen Hip Hop Tourist*innen, die mit Hip Hop nichts mehr am Hut haben. Das diesjährige splash! Festival liegt nun knapp 2 Wochen hinter uns und gerät seit Jahren immer wieder in die Kritik. Podcast-Host Julia hat sich mit Musik- und Kulturjournalisten Alex Barbian zu einem offenen und differenzierten Gespräch über diese Kritikpunkte getroffen. Wieso sind Bonez & Friends im Booking überhaupt ein Problem, woran kann es liegen, dass nur eine Frau auf die Mainstage gebucht wurde? Was geht im Backstage Bereich? Wer besucht eigentlich noch das splash! und welche Kritik ist schlichtweg überholt. Zusätzlich teilen die beiden ihre persönlichen Highlights, Beobachtungen und Branchen-Insights direkt vom Festivalgelände. Abonniert den Podcast und bewertet uns in eurer Podcast-App, um keine Folge von HIP HOP LEBT zu verpassen!
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