Alex Ziem – Musikverlag erklärt: So viel Geld lässJetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 140: Alex Ziem – Musikverlag erklärt: So viel Geld läss
Wenn's ums Geld geht, hört man vor allem in der Musikindustrie viele Halbwahrheiten. Begriffe wie „Verlag“, „GEMA“ und „Vorschuss“ hat man schon hundertmal gehört. Aber Hand aufs Herz: Verstehst du wirklich, was dahintersteckt? Falls du jemals einen Song geschrieben, produziert, veröffentlicht oder dich gefragt hast, wie du damit Geld verdienst: dann ist diese Folge Pflichtprogramm. Zu Gast ist Verlagschefin Alex Ziem (Head of Believe Music Publishing Germany). Sie gehört zu DEN Expertinnen im deutschsprachigen Raum und hat in ihrer Karriere bereits mit Künstler*innen wie Dardan, Leony, Samra, Jazeek, Loredana und Kerstin Ott gearbeitet. Alex macht eines der komplexesten Themen der Musikbranche überraschend verständlich: Urheberrecht, Musikverlage und GEMA, ohne trockene Theorie und mit einer guten Portion Humor. Und das muss man erstmal schaffen. Alex und Julia sprechen darüber: Wie Vorschüsse berechnet werden und wie gute Verhandlungen funktionieren Was ein Musikverlag eigentlich macht und ab wann du einen “brauchst” Wie viel Geld vielen Künstler*innen entgeht, ohne dass sie es merken Welche Rechte ein Verlag verwaltet Warum es so viele verschiedene Player in der Musikindustrie gibt Warum Frauen in Führungspositionen der Branche oft zusätzliche Hürden überwinden müssen Alex bringt über ein Jahrzehnt Erfahrung aus Unternehmen wie Sony Music und Universal Music mit und erklärt alles so verständlich, dass auch Menschen außerhalb der Branche sofort mitkommen. Eine Folge für Songwriter*innen, Produzent*innen, Künstler*innen und alle, die endlich nachvollziehbar verstehen wollen, wie das Geschäft hinter der Musik funktioniert. Und eins können wir dir versprechen: Alles, was du über Musikverlage wissen musst, hörst du in dieser Folge. Wenn dir das Gespräch gefällt, abonniere „Hip Hop Lebt“ und hinterlasse uns eine Bewertung in deiner Podcast-App. Das hilft enorm, damit noch mehr Menschen diese Gespräche entdecken.
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