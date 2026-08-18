cuffa & jamalsrevenge (GOODCOMPANY.) - KomfortzoneJetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 133: cuffa & jamalsrevenge (GOODCOMPANY.) - Komfortzone
Julia ist heute in bester Gesellschaft: cuffa & jamalsrevenge sind Teil vom Hip-Hop-Kollektiv GOODCOMPANY. und sprechen über ihre Freundschaft und ihren gemeinsamen Weg. Die beiden kennen sich seit der Schulzeit – und das hört man sofort. Zwischen lockerem Talk übers Musik-Diggen und ehrlichen Einblicken in ihre Zusammenarbeit mit Veli und *maliiik wird schnell klar: Hier steckt mehr als nur eine gemeinsame EP dahinter. Im Fokus steht ihre erste GOODCOMPANY.-EP „Komfortzone“ und die Frage, wie man sich innerhalb eines Kollektivs weiterentwickelt, ohne seinen eigenen Sound zu verlieren. Wie arbeitet man überhaupt zu viert an einem gemeinsamen Projekt? Welche Rolle spielen Gospel-Chor-Vibes und Live-Instrumente dabei? Und wie ist es für Producer jamalsrevenge, gleich drei Rapper gleichzeitig zu leiten? Außerdem geht’s um ihren kreativen Prozess: Wie läuft eine typische Studio-Session ab? Wer entscheidet, wer welchen Part rappt? Gab es schon Konflikte und wie gehen sie damit um? Und was unterscheidet sie von anderen Producer-/Rapper-Kollektiven? Abschließend geht’s um die Frage: Wo findet Hip-Hop-Kultur und Community heute überhaupt noch statt? HIP HOP LEBT mit Julia Gröschel erscheint jeden Mittwoch. – Du hast Bock einen Live-Podcast mit Konzert auf einer Bühne zu sehen? Wir gehen im Herbst auf Hip Hop Lebt-Live Tour 2026!
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