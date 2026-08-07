Josi Miller - Karrierestart mit 16Jetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 147: Josi Miller - Karrierestart mit 16
Josi Miller ist Musikproduzentin, Podcasterin, Moderatorin und DJ und stand gefühlt ihr ganzes Leben hinterm DJ-Pult: als Tour-DJ von Trettmann und Frauenarzt, in Clubs und auf Festivals. Mit Julia spricht sie über ihren Weg von Leipzig nach Berlin, ihre klassische Musikausbildung und den Schritt aus dem Hintergrund zum eigenen Soloprojekt. Ihr Vater hat sie mit 14 zu den ersten DJ-Gigs gefahren, aber wann hat sie reflektiert, dass sie eine von wenigen Frauen* in der Branche ist? Fühlt sich Sichtbarkeit als Solo-Künstlerin anders an als als DJ? Und hat sich für Frauen* in der Branche wirklich etwas spürbar verändert? Es geht um das Leben als Independent-Artist, warum sie die aktuelle Fehlerkultur nervt und ihren Ausstieg aus profitablen, aber künstlerisch einengenden Genres wie Lo-Fi. Ein ehrlicher Blick hinter die glitzernde Fassade der Musikbranche und Josis Leben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick