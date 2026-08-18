Fatoni – Drama endet nie, Netflix-Hauptrolle & warJetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 136: Fatoni – Drama endet nie, Netflix-Hauptrolle & war
Wir sprechen über seine Deadlift-PB, Helikopterpreise, wieso er in seiner Hauptrolle für Netflix’ „Kacken an der Havel“ nicht unbeobachtet aufs Klo gehen durfte, die Unterschiede zwischen Film- und Musikbranche und darüber, warum das Drama offenbar wirklich nie endet. Wer ihn noch nicht auf dem Schirm hat - Fatoni aka Anton Schneider ist Rapper, Schauspieler und Lebemann. Außerdem reden wir über die Realität und Budgets hinter Promo-Phasen und seiner Meinung zu Drake mit einer Prise Kulturpessimismus. Wieviel Geld steckt heute in einem Rap-Album? Werden Musik-Releases inzwischen eher für den Algorithmus als für echte Menschen gemacht? Und woran verdient ein Künstler wie Fatoni eigentlich sein Geld? Diese Folge ist eine scharfzüngige Analyse über das Leben als unabhängiger Musiker & Schauspieler und welche Herausforderungen das im Alltag so mit sich bringt. Viel Spaß mit der neuen Folge von Hip Hop Lebt! Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung und ein Abo in eurer Podcast-App.
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