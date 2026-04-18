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History's Greatest Mysteries

Kleopatras Grabkammer

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 15vom 18.04.2026
Kleopatras Grabkammer

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History's Greatest Mysteries

Folge 15: Kleopatras Grabkammer

41 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12

Das Grab der ägyptischen Königin Kleopatra ist bis heute unentdeckt und gilt als eines der letzten großen Rätsel der Archäologie. Laurence Fishburne präsentiert die spannendsten Theorien zu dem Rätsel um das verschwundene Grab.

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