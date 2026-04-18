History's Greatest Mysteries
Folge 16: Das Havanna-Syndrom
40 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12
Schmerzen, Tinnitus, Übelkeit - das sind nur einige der Symptome, die das Havanna-Syndrom beschreiben. Die ersten Fälle tauchten 2016 in der kubanischen Hauptstadt auf und betrafen vorwiegend US-Diplomaten und Mitarbeitende des Geheimdienstes.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
History's Greatest Mysteries
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte, Dokumentation, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC