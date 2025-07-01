Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 1: Beweisprobe

43 Min.Ab 12

Für die Kapitäne von Gloucester beginnt die neue Thunfisch-Saison mit guten Vorsätzen. Dave Marciano von "Hard Merchandise" möchte dem gesamten Rest der Flotte beweisen, dass sein Sieg in der letzten Saison alles andere als ein Zufall war. Dave Carraro von "FV-Tuna" hingegen will seinen einst hart erkämpften Titel zurückerobern, während sich TJ Ott von "Hot Tuna" aus dem Mittelfeld erst wieder hochkämpfen muss.

