Hochsee Cowboys
Folge 10: Seeluft
45 Min.Ab 12
Nach der großartigen Ausbeute der vorigen Woche haben Dave Carraro von der FV-Tuna und Captain TJ Ott von der Hot-Tuna Blut geleckt. Während die beiden Kapitäne erneut die lange Reise in die Fanggründe der Georges Bank auf sich nehmen, bleibt Dave Marciano von Hard-Merchandise seiner Linie treu - obwohl FV-Tuna die Führung übernommen hat. Paul Hebert von der Wicked-Pissah will beweisen, dass er ohne seinen Matrosen Lance erfolgreich sein kann.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
