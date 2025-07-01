Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochsee Cowboys

Geklauter Fisch

MOVIESPHEREStaffel 5Folge 7
Geklauter Fisch

Geklauter FischJetzt kostenlos streamen

Hochsee Cowboys

Folge 7: Geklauter Fisch

43 Min.Ab 12

Die Blauflossen-Thunfisch-Saison in Gloucester war selten so hart umkämpft wie in diesen Tagen. Auch Dave Carraro bekommt die eigennützigen Strategien der Konkurrenz zu spüren: Der Kapitän von "FV-Tuna.com" steht von heute auf morgen vor einem Dilemma. Schuld ist Kapitän Tyler McLaughlin von der "Pinwheel", der einen Ehrenkodex der Fischer bricht. Neuling Paul Hebert von der "Wicked Pissah" muss sich derweil etwas einfallen lassen, sonst steht er bald ganz ohne Crew da.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Hochsee Cowboys
MOVIESPHERE
Hochsee Cowboys

Hochsee Cowboys

Alle 9 Staffeln und Folgen