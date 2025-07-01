Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein nasser Job

Folge 11: Ein nasser Job

43 Min.Ab 12

Ein schwerer Sturm braut sich zusammen. Die Kapitäne der Gloucester-Flotte müssen eine folgenschwere Entscheidung fällen: Gehen sie trotz des Unwetters und den damit verbundenen Gefahren auf Thunfischjagd oder warten sie lieber auf besseres Wetter? Sowohl Dave Marciano von der Hard-Merchandise als auch Dave Carraro von der FV-Tuna sind bereit, das Risiko einzugehen. Sie glauben, dass die tosende See mehr Beute als gewöhnlich bringen wird.

