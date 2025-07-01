Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochsee Cowboys

Ein Fisch am Haken

MOVIESPHEREStaffel 5Folge 9
Ein Fisch am Haken

Ein Fisch am HakenJetzt kostenlos streamen

Hochsee Cowboys

Folge 9: Ein Fisch am Haken

44 Min.Ab 12

Die Kapitäne der Gloucester-Flotte stehen vor einer schweren Entscheidung: Sollen sie die lange Reise ins Fischfanggebiet der Georges Bank wagen und so ihre Chancen erhöhen, fette Beute zu machen? Hierher zu fahren würde allerdings einige Risiken mit sich bringen. Nicht nur, dass ein solches Unternehmen allein schon tausende Dollars kostet - niemand kann sich sicher sein, dort auch tatsächlich Blauflossen-Thunfisch zu fangen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Hochsee Cowboys
MOVIESPHERE
Hochsee Cowboys

Hochsee Cowboys

Alle 9 Staffeln und Folgen