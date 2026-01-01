Hochsee Cowboys
Folge 2: Thunfisch und Tequila
43 Min.Ab 12
Die Befürchtungen der alteingesessenen Flotte von Gloucester scheinen sich zu bewahrheiten: Neuling Pete Speeches vom Team "Erin & Sarah" zeigt sich fest entschlossen, seine frühe Führung in Woche zwei weiter auszubauen, auch wenn er sich der starken Konkurrenz bewusst ist. Dave Marciano von "Hard Merchandise" mobilisiert derweil alle Kräfte, um aufzuholen.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
12
Copyrights:© 2013 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved