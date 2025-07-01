Hochsee Cowboys
Folge 10: Eine böse Überraschung
48 Min.Ab 12
Zu Beginn einer jeden Wettkampfsaison werden die Karten für die Blauflossenthunfischjäger von Gloucester neu gemischt. Drei Boote liegen mit den höchsten Einkünften vorne. Alles andere als zufrieden dagegen sind die Männer von Wicked Pissah.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochsee Cowboys
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved