Hochsee Cowboys
Folge 8: Gefährliche Fahrt
48 Min.Ab 12
Kurz vor oder nach einem Unwetter steigen die Chancen für Fischer, Blauflossen-Thunfische zu fangen. Gleichzeitig steigt das Risiko bei schlechtem Wetter. Kapitän TJ Ott hielt es letztes Jahr für zu gefährlich, während andere ihr Glück versuchten.
Hochsee Cowboys
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved