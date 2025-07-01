Hochsee Cowboys
Folge 15: Neue Regeln
Nach dem Eintreten einer unvorhersehbaren Situation werden die Karten noch einmal neu gemischt. Eigentlich war der Wettbewerb so gut wie entschieden, doch eine Woche vor dem Ende der Blauflossenthunfisch-Saison kommt es zu Ausfällen. Dauerchampion "FV-Tuna.com" und Rivale Pinwheel, die die Flotte auf Platz eins und zwei angeführt haben, können wegen Krankheit und Verletzungen nicht ausfahren. Die verbleibenden Teams setzen alles aufs Spiel, um sich im Wettbewerb eine Top-Position zu sichern.
