Hochsee Cowboys
Folge 12: Wendepunkt
48 Min.Ab 12
Zu Beginn der zwölften Woche ist die Flotte von Gloucester in mehrere Lager geteilt. Während "FV-Tuna.com" und Fish Hawk der Konkurrenz weit voraus sind, hat für die anderen Crews die Aufholjagd begonnen. Auf Platz drei liegt derzeit Kapitän Tyler McLaughlin mit Pinwheel, dicht gefolgt von TJ Ott mit Hot Tuna. Wicked Pissah und Hard Merchandise müssen hingegen eine Schippe drauflegen, um überhaupt noch mithalten zu können.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochsee Cowboys
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved