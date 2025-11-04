Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick

Enttäuschung bei Julia: Julian entspricht nicht ihren Erwartungen

SAT.1Staffel 12Folge 3vom 04.11.2025
119 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 6

Große Emotionen bei Julia und Julians Hochzeit: Die Situation verunsichert Julia so sehr, dass sie Dr. Sandra Köhldorfer um ein klärendes Gespräch bittet. Kann die Expertin helfen, die Gefühle zu sortieren und einzuordnen? Nach Marc und Marcos Traumhochzeit startet die Hochzeitsreise nicht so harmonisch wie gedacht. Mit Marén und Frank finden die Experten ein Best-Ager-Match, das den Tag der Hochzeit kaum erwarten kann. Und auch für Sarah und Martin wird es jetzt ernst.

