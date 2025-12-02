Betrug und Regelverstoß: Welches Paar kannte sich schon vor der Hochzeit?Jetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 7: Betrug und Regelverstoß: Welches Paar kannte sich schon vor der Hochzeit?
115 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 6
Islands raue Schönheit spiegelt Julias und Julians inneren Sturm wider. Julian zieht sich zurück, um seine Gefühle gegenüber seiner Ehefrau zu sortieren. Werden sie die Reise abbrechen? Auf Gozo entdecken Michelle und Marlon bei einem Kochkurs ganz neue Seiten aneinander und ziehen gemeinsam die Bilanz ihrer Hochzeitsreise. Im Paradies auf Madeira kracht es nach dem Heiratsantrag zwischen Frank und Maren. Was ist der Grund für das Zerwürfnis?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze, Dokumentation
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen