Enttäuschung bei Julia: Julian entspricht nicht ihren ErwartungenJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 3: Enttäuschung bei Julia: Julian entspricht nicht ihren Erwartungen
119 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 6
Große Emotionen bei Julia und Julians Hochzeit: Die Situation verunsichert Julia so sehr, dass sie Dr. Sandra Köhldorfer um ein klärendes Gespräch bittet. Kann die Expertin helfen, die Gefühle zu sortieren und einzuordnen? Nach Marc und Marcos Traumhochzeit startet die Hochzeitsreise nicht so harmonisch wie gedacht. Mit Marén und Frank finden die Experten ein Best-Ager-Match, das den Tag der Hochzeit kaum erwarten kann. Und auch für Sarah und Martin wird es jetzt ernst.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze, Dokumentation
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen