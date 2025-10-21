Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick

Vier Singles, zwei Hochzeiten und ein gemeinsames Leben?

SAT.1Staffel 12Folge 1vom 21.10.2025
Vier Singles, zwei Hochzeiten und ein gemeinsames Leben?

Vier Singles, zwei Hochzeiten und ein gemeinsames Leben?Jetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick

Folge 1: Vier Singles, zwei Hochzeiten und ein gemeinsames Leben?

119 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Zwölf Singles wagen den größten Schritt ihres Lebens. Mit Hilfe von Tests, Analysen und Auswahlverfahren matcht das Expertenteam die Paare. Für Lina, Michelle, Daniel und Marlon schlägt die Stunde der Wahrheit. In traumhafter Kulisse und umgeben von ihren Liebsten stehen sie vor der Frage, die alles verändert: Sagen sie Ja zu einer rechtskräftigen Ehe mit einer noch unbekannten Person? Und: Zum ersten Mal treffen sich zwei Männer im Standesamt.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick
SAT.1
Hochzeit auf den ersten Blick

Hochzeit auf den ersten Blick

Alle 11 Staffeln und Folgen