Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 2: Die Gefühle spielen verrückt - kommt es überhaupt zu einer Hochzeit?
115 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 6
Die Traumhochzeit von Marc und Marco ist zum Greifen nah. Kurz vor der Trauung spielen Marcs Nerven verrückt. Wird alles wie geplant stattfinden können? Das Expertenteam findet ein weiteres Paar: Julia und Julian. Doch alles kommt anders und Julians Überraschung droht ins Wasser zu fallen. Lina und Daniel schweben auf Wolke sieben und reisen nach Schweden. Marlon und Michelle versuchen auf Gozo zueinander zu finden. Können sie die Startschwierigkeiten überwinden?
Genre:Reality, Romanze, Dokumentation
Produktion:DE, 2014
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen