Hochzeit auf den ersten Blick

Die Gefühle spielen verrückt - kommt es überhaupt zu einer Hochzeit?

SAT.1Staffel 12Folge 2vom 28.10.2025
Die Gefühle spielen verrückt - kommt es überhaupt zu einer Hochzeit?

Folge 2: Die Gefühle spielen verrückt - kommt es überhaupt zu einer Hochzeit?

115 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 6

Die Traumhochzeit von Marc und Marco ist zum Greifen nah. Kurz vor der Trauung spielen Marcs Nerven verrückt. Wird alles wie geplant stattfinden können? Das Expertenteam findet ein weiteres Paar: Julia und Julian. Doch alles kommt anders und Julians Überraschung droht ins Wasser zu fallen. Lina und Daniel schweben auf Wolke sieben und reisen nach Schweden. Marlon und Michelle versuchen auf Gozo zueinander zu finden. Können sie die Startschwierigkeiten überwinden?

