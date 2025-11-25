Die Überraschung des Jahres: Sarah und Martin im LiebesglückJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 6: Die Überraschung des Jahres: Sarah und Martin im Liebesglück
117 Min.Folge vom 25.11.2025
Nach einer Auseinandersetzung können Marén und Frank ihre Hochzeitsreise auf Madeira wieder genießen. Lina und Daniel nehmen Abschied von Schweden und ziehen Bilanz: Was fühlen sie füreinander und wie soll es im Alltag mit einer Fernbeziehung weitergehen? Auf Island suchen Julia und Julian Rat bei den Experten. Auch Marc und Marco können wieder gemeinsame Momente genießen und beenden wehmütig ihre Reise auf Teneriffa. Und Sarah wird in Riga von ihren Gefühlen übermannt.
