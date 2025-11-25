Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick

Die Überraschung des Jahres: Sarah und Martin im Liebesglück

SAT.1Staffel 12Folge 6vom 25.11.2025
Die Überraschung des Jahres: Sarah und Martin im Liebesglück

Folge 6: Die Überraschung des Jahres: Sarah und Martin im Liebesglück

117 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 6

Nach einer Auseinandersetzung können Marén und Frank ihre Hochzeitsreise auf Madeira wieder genießen. Lina und Daniel nehmen Abschied von Schweden und ziehen Bilanz: Was fühlen sie füreinander und wie soll es im Alltag mit einer Fernbeziehung weitergehen? Auf Island suchen Julia und Julian Rat bei den Experten. Auch Marc und Marco können wieder gemeinsame Momente genießen und beenden wehmütig ihre Reise auf Teneriffa. Und Sarah wird in Riga von ihren Gefühlen übermannt.

