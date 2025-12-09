Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick

"Wir beenden das hier": Die Gruppenübung eskaliert

SAT.1Staffel 12Folge 8vom 09.12.2025
"Wir beenden das hier": Die Gruppenübung eskaliert

"Wir beenden das hier": Die Gruppenübung eskaliertJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick

Folge 8: "Wir beenden das hier": Die Gruppenübung eskaliert

115 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 6

Die Herzenstage haben es in sich: Die Experten geben alles, um die brenzlige Situation zwischen Marén und Frank zu lösen. Wird es ihnen gelingen oder gehen die beiden getrennte Wege? Lina und Daniel zeigen, wie gut sie als Team beim Paar-Yoga funktionieren. Michelle und Marlon kommen sich bei einer Körperübung näher. Julia und Julian stehen bei einer Paaraufgabe ihrem eigenen Selbst gegenüber. Beim romantischen Lagerfeuer-Date schmieden Sarah und Martin gemeinsame Zukunftspläne.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick
SAT.1
Hochzeit auf den ersten Blick

Hochzeit auf den ersten Blick

Alle 11 Staffeln und Folgen