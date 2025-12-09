"Wir beenden das hier": Die Gruppenübung eskaliertJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 8: "Wir beenden das hier": Die Gruppenübung eskaliert
115 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 6
Die Herzenstage haben es in sich: Die Experten geben alles, um die brenzlige Situation zwischen Marén und Frank zu lösen. Wird es ihnen gelingen oder gehen die beiden getrennte Wege? Lina und Daniel zeigen, wie gut sie als Team beim Paar-Yoga funktionieren. Michelle und Marlon kommen sich bei einer Körperübung näher. Julia und Julian stehen bei einer Paaraufgabe ihrem eigenen Selbst gegenüber. Beim romantischen Lagerfeuer-Date schmieden Sarah und Martin gemeinsame Zukunftspläne.
Hochzeit auf den ersten Blick
